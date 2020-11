Stéphanie ROUSSEAU (CLOUET)

Forte d'une expérience de 20 ans dans une structure associative culturelle, je suis animée d'un réel désir de continuer à oeuvrer en faveur de l'accès à la culture.

Les missions que j'ai pu entreprendre ont forgé des compétences indéniables en coordination et suivi de projets, mais aussi en gestion de l'information et suivi administratif. En outre j'ai pu être en charge de la gestion de ressources audiovisuelles.



Mes compétences :

Responsable de gestion de ressources audiovisuelles

Responsable Sourcing de produits spécifiques

Chargée de projet

Capacité à interagir

Rigueur et persévérance, tout en étant souple et a

Solide esprit d'équipe

Aisance relationnelle

Databases

User Acceptance Testing

Docmentation audiovisuelle