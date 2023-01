Stéphanie RUIZ

Après avoir débuté en tant que formateur et assistante technique chez Lexmark sur tous les produits de la gamme Lotus.



J'ai ensuite exercé une triple activité : gestionnaire RH/Paie, consultant paie sur l'ERP Adonix et formateur bureautique au sein d'infogen.



Devenue consultante confirmée en paie, je me suis également spécialisée dans la finance qui est ma formation professionnelle initiale.



Ensuite, j'ai exercé le métier de consultant senior sur le parc client installé dans les domaines de la finance et de la paie.



Aujourd'hui, j'exerce le métier de consultant support Sage X3 dans le domaine de la finance.



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Audit

Finance

Sage ERP X3

Conseil