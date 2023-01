Stéphanie VERJAT

Après 15 années passionnantes dans le conseil en évolution professionnelle, je souhaite me consacrer à ma seconde passion, les enfants, de leur état de nourrisson à leur scolarisation. J'ai une fibre maternelle que je souhaite réellement employer au service de mon futur travail pour m'épanouir pleinement et permettre à des enfants de s'éveiller et grandir harmonieusement. Mon expérience auprès des bébés et enfants a débuté dans le cadre personnel, au sein d'une fratrie de 4 enfants, en devenant maman, 10 fois tante, et dans de nombreuses expériences de garde d'enfants tant auprès de particuliers que de structures d'accueil.



Mes compétences :

Accueil sourire dynamisme

Analyse des besoins

Gestion administrative

Coaching

Travail en équipe et en réseau

Appui conseil

Accompagnement individuel et collectif

Ateliers Techniques de Recherche d'Emploi

Psychologie

Réseaux

Accompagnement de projet professionnel

Bilan de compétences approfondi

Gestion de carrière