Stéphanie WERSINGER

COMMUNICATION VISUELLE

Création d’œuvres graphiques originales



Book en ligne http://stephaniewersinger.blogspot.fr/



> logo / identité visuelle / carte de visite

> affiche / flyer

> brochure / plaquette / magazine

> faire part / carte de vœux

> encart publicitaire, ...





ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE

Création, fabrication et pose



> découpe et usinage de matières (alu, bloc LED, PVC, ...) avec machine fraiseuse / détoureuse à commande numérique,

> pose d'adhésif

> impression sur grands formats, ...



IMPRIMERIE PETIT & GRAND FORMAT



> Création et préparation de fichiers pour impression

> Gestion impression grand format (bâche, vinyle, ...)

> Impression et façonnage petit format (Carte de visite, dépliant, ...)



Mes compétences :

Création

Graphisme

Publicité

Communication

Signalétique

Fraisage

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Caldera

Type 3

Adobe Photoshop

Ecriture