Stephanie ZUBILLAGA

Praticienne en Reiki Traditionnel

Agréée Reikibunseki®

Diplômée de l'institut de Reiki

Membre professionnel de la Fédération Française de Reiki (F.F.R.T.)

Membre signataire de la Charte d'Ethique et de Déontologie de Reikibunseki®

Tenue au secret professionnel

Je vous accompagnerai dans les demandes suivantes :



Lutte contre le stress

Ressourcement personnel

Détente du corps et de l'esprit

Psychosomatique (après vérification et accord du médecin) : mal de dos, de tête de ventre....

Douleurs et tensions physiques

Accompagnement de maladies, en complément et avec accord du corps médical, pour trouver son confort physique

"trop plein émotionnel"

Accompagnement des personnes en PMA (Procréation Médicalement Assistée)

Lutte contre le stress au travail