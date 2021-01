Stern JOHNNY

DÉCOR 92

Lentreprise DECOR 92 est située à Saint-Denis dans le 93 (Ile de France).



Notre entreprise compte aujourdhui deux générations.



Cest au sein de cette entreprise familiale que jai moi-même, Mr STERN, formé ma fille sur le terrain et au bureau pour quelle puisse simprégner de tous les aspects techniques et de suivi de chantier afin quelle exerce la fonction de responsable de lentreprise.



Aujourdhui notre étroite collaboration nous permet de vous apporter une écoute et des réponses adaptées à vos questions.



Nous vous proposons nos services et nos conseils, pour tous travaux de peinture, décoration, revêtements muraux, revêtements de sols souples, ravalements de façades



Nous sommes également distributeurs et poseurs de la marque QUICK STEP qui dispose dune très large gamme de parquets flottants et de parquets contrecollés.



Nous travaillons depuis de nombreuses années pour plusieurs compagnies dassurance en réparation dégâts des eaux.



Pour chacun de vos projets une équipe performante et qualifiée est mise à votre disposition.



Notre taux de satisfaction suite à de nombreuse enquêtes sur plus de 400 clients que nous traitons à lannée est de 98%.



