Je suis actuellement étudiante à l'école ESECAD SKILL AND YOU pour faire une formation dans le Web design.

Mon service civique, qui se terminera le 8 mai 2023, m'a permis d'acquérir des compétences en savoir-faire et en savoir être pour la vie au travail et en société.



Passionnée de Web design et en constante recherche de nouveaux défis, je suis en quête d'opportunités pour développer mes compétences et relever de nouveaux défis créatifs.