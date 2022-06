Steve DITEND TSHITEMB

Salut, je mappelle DITEND TSHITEMB Steve, je suis un congolais, résidant en République Démocratique du Congo, dans la Province du Katanga à Lubumbashi . Je suis Licencié en Sciences Commerciales et Financières. Option: Gradué en comptabilité et Licencié en Fiscalité, à l'Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi ISC/L'SHI en sigle en République Démocratique du Congo.

Rencontrer, Échanger avec le monde fait parti de ma vie. Jaime la ponctualité, la rigueur, la compétitivité, la justice, le travail et la sincérité.

Esprit d'initiative et ouvert ; ambitieux.