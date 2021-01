Steve HOPE

En tant que Directeur des Channels et des Alliances, je mène des partenariats stratégiques et mondiaux avec les principaux fournisseurs de solutions technologiques IoT, les intégrateurs de systèmes et les distributeurs. Je possède un œil et une vision analytiques ainsi que la détermination d'apporter de la valeur et d'apporter des résultats. Une combinaison unique d'expertise technique et de connaissances commerciales, à la fois en France et au Royaume-Uni, me permet de piloter des projets et des équipes internationales qui atteignent leurs objectifs.



Je suis passionné par la vente de solutions technologiques et d'évangélisation à tous les niveaux d'organisations, de clients et de partenaires. J'ai animé de nombreuses conférences internationales en français et en anglais.



Manager motivant et engagé, j'ai développé et dirigé des équipes dans des grandes, petites et moyennes entreprises. Basé en France depuis plus de 15 ans, j’applique avec succès les pratiques commerciales françaises et anglo-saxonnes. Un parcours accompli en ventes opérationnelles, marketing, gestion des affaires ainsi que d'excellentes compétences en communication.



Compétences:

Directeur Avant-Ventes - Management des équipes internationales - IoT - Ventes indirectes - Ventes directes - Collaboration unifiée - Évangélisation de nouvelles solutions technologiques - Prise de parole en public - Développement et prestation de formation - excellentes compétences en communication - Leader motivationnel - Bilingue: français / anglais



Mes compétences :

Anglais

Manager

Presales

Avant vente

IoT

Communications unifiées

Business development

Vente