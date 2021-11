Steven AMINOT

Spécialisé dans les domaines HSES (Santé et Sécurité au travail, Environnement et Sûreté). J'ai pu développer grâce à mes expériences un profil généraliste capable de traiter des questions de santé et sécurité au travail que de sûreté au sein d'environnements variés (environnements industriels et tertiaires ; sites sensibles)



Spécialisations : Sécurité et sûreté. Pilotage d'un système de management Sécurité et Sûreté (Certification ISO 45001). Interlocuteur HSES pour le CSE et CSSCT. Changement de culture sécurité. Gestion de crise. Pilotage et suivi de la performance des outils CFA sûreté (Vidéosurveillance, contrôle d'accès, etc.)