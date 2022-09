Steven FÉRON

Pour accompagner les publics fragilisés, je mets à disposition mes connaissances et mes compétences, en qualité de responsable de service ou d'établissement, associées à près de 30 ans d'expériences professionnelles dans le secteur social, médico-social et sanitaire, en Angleterre et en France, en qualité d'aide à la personne, aide-soignant, infirmier et infirmier coordinateur.



J'offre mes services pour un projet, dans un rayon de + ou - 40 km de Granville (Manche).



Mes formations récentes:

2020 - Master (2) : Pratiques Inclusives du Handicap, Accessibilité et Accompagnement (Direction, Pilotage et Coordination dans l'Intervention Sociale et Médico-Sociale) à INS HEA, Suresnes

2018 - Master (2) : Management Sectoriel (Parcours : Hygiène & Qualité des soins) à Université de Caen