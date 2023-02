Steven SPIEGLER

[Update and Translation in english : In progress]

Passionné par l'informatique et les technologies depuis l'enfance, j'ai débuté mon apprentissage dans ce domaine par un BEP électronique suivis d'un Bac Professionnel MRIM et d'un BTS IRIS obtenu en 2011. N'ayant pu poursuivre mes études au-delà (crise économique, entreprises hésitantes pour recruter en alternance) j'ai rapidement rejoint le monde professionnel jusqu’au mois de Mars 2015.



Fin 2015, après nombres d’échecs, une entreprise me donna l’opportunité de pouvoir réaliser mon projet de reprise d’étude en intégrant son service informatique réseau tout en réalisant la formation licence professionnelle Administration et Sécurité des Réseaux d'Entreprise (ASUR) en alternance au sein de l’IUT R&T de Luminy de Marseille pour 1 an.



Durant ces dernières années, j’ai eu l’occasion de collaborer avec des salariés de différentes branches, services et secteurs d’activité, acquérir de l’expérience dans différents domaines professionnels et développer mon sens du contact et du relationnel.



J’ai des idées, des ambitions et des projets personnels que je souhaiterais réaliser.

Le séminaire en Angleterre réalisé par l’IUT et mon récent voyage en république de Corée du Sud par exemple, m’ont données l’envie d'être en contact avec des personnes et salariés au niveau international mais aussi, si l’opportunité s’offre à moi, de participer à des projets avec des équipes qui sont basées à l’étranger où en intégrer une au sein d’une société française qui y est implantée.



Je recherche dans le périmètre géographique suivant :

- CDD / CDI longue durée en région Parisienne.

- CDI / CDD dans les zones de Fos-sur-Mer - Martigues - Marignane - Vitrolles - Aix-en-Provence - Marseille (Préférence pour la périphérie).

- Missions longue durée à l'étranger (Asie).



Je reste ouvert à l'idée d'une poursuite d'étude en Réseau et sécurité informatique à fort part technique s'il y a possibilité d'aller à l'étranger (Corée du Sud, Japon, pays anglophones).



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Déclaration & droit d'accès users hummingbird DM5

Gestion de formations, planning et inscription

PHP

Administration de bases de données MySQL

Dépannage à distance TeamViewer

Microsoft Windows XP, Windows 7

Infogérance (BMC Remedy IT Service Management)

Bureautique, Microsoft Office

Support Utilisateurs, Maintenance de Parc

SAP PM

Microsoft Windows 2012 Server

SQL, Visual Basic

C, C++,

Microsoft Windows 2003 Server

CCNA1 academical

CCNA2 academical

Cisco IOS

Adobe Illustrator and Blender

Cisco Devices

Linux

CCNA3 academical

Virtualisation

EBIOS