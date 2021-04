Steven TALENG

Au sein de la Section Recette-Facturation sous lautorité du Département Budgétaire et Financier mon Rôle en tant que Chargé de Facturation et liquidations des recettes est de :



- la facturation des travaux audiovisuels et photographiques, des droits de reproduction et dexploitation,

-la liquidation et le mandatement des recettes de lEtablissement dans le cadre de la réglementation propre aux établissements publics administratifs.



assurer la facturation des travaux audiovisuels et photographiques, et celle des droits de reproduction et dexploitation de létablissement ;



liquider et mandater les recettes de létablissement ;



établir des relations privilégiées avec lensemble des services internes liés à lactivité commerciale de lECPAD ;



mettre à jour les outils de reporting (suivi du chiffre daffaires lié à lactivité commerciale, tableaux de bord sur les recettes, indicateurs contrôle de gestion, suivi du reversement des recettes liées aux revues défense).



assurer le suivi des recettes et dépenses générés par les conventions de production, co-production, coédition et des relevés dexploitation.



vérifier les articles liés aux dispositions financières des projets de conventions de coproduction, distribution, contrats de partenariat et de coédition de létablissement.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Gestion de la relation client

Reporting