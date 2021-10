Steven TATIER

 Réceptionner des colis, les trier et les stocker, les mettre en tournée pour enfin les livrer aux clients.

o Effectuer un itinéraire de tournée selon adresses, déviations et autres aléas.

 Suivre une fiche de production et la mettre en œuvre.

o Nettoyer, désinfecter et remettre en route des machines à fabrication alimentaire.

 Effectuer de la petite comptabilité, rédiger, accueillir des personnes et les diriger selon leur(s) demande(s).

o Intéresser verbalement un client, le mettre à l’aise et le conseiller dans un but commun.

 Procéder à des ventes, mettre en rayonnage et faire le « facing ».

o Porter des charges lourdes, utiliser des transpalettes, électriques et manuels.



EXPERIENCE



 De octobre 2011 à juin 2013 : Chauffeur et livreur de colis pour Colis Privé, (un an et demi).



o De juin à juillet 2011 : Conditionnement de denrées alimentaires surgelées chez Toupargel en 2x8, (un mois).



 De juin 2010 jusqu’à juin 2011 : agent de nettoyage en pâtisserie industrielle pour « les produits du Val Soannan » située à St Clément s/ Valsonne, (14 mois cdi).



o De mars 2008 jusqu’à mai 2010 : opérateur sur machine étireuse de film plastique à commande numérique pour Rubafilm située à Pontcharra sur Turdine, (6 mois).



 De septembre 2006 jusqu’à novembre 2007 : vendeur/livreur de pizzas à domicile pour Pizza Flash anciennement située à L’Arbresle.



FORMATION





• En 2005 un mois de formation chez Wall Clove expert comptable en Irlande

• BEP comptabilité-secrétariat en 2005

• Niveau Bac pro comptabilité en 2007



POINTS FORTS



 Ponctuel

 Courageux

 Réfléchi

 Eclectique

 Agréable

 sociable



DIVERS



Très bon niveau en anglais lu parlé et compris,

Tsigane serbe compris et parlé,

Notions d’espagnol,

Notions d’allemand,





Passionné en réseaux informatiques, logiciels de création audio, jeux-vidéos.

Pratique de la guitare, des percussions, de l’ocarina.

Aime la lecture, le vélo, l’humour, la cuisine et s la musique