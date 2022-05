Storez EMMANUEL

Ancien colonel de larmée de lair, jai, pendant plus de vingt ans, exercé des responsabilités dans les domaines du radar, du traitement de linformation et de la sécurité des réseaux de communication. Les postes qui mont été confiés au sein du ministère de la Défense mont permis de capitaliser une solide expérience en matière de management, de déploiement et dexploitation des systèmes dinformation, tant au niveau national et quà linternational.

Comme consultant sénior je suis intervenu auprès dentreprises du secteur défense et sécurité en appui direct sur de leurs projets ou les assister pour des réponses à appel doffre en mettant à leur disposition mes compétences et ma capacité à dialoguer avec la haute administration.

Depuis septembre 2014, j'ai rejoins DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL où l'on m'a confié la responsabilité du département Système et ingénierie, en charge des projets dans le domaine C4ISR.



Mes compétences :

Aéronautique

Guerre électronique

Information Security management

Electronic warfare

Aeronautics and Aerospace

Information Technology

Air Traffic Management

Direction de projet

Ingénierie système

Management

Ingénierie de formation

Analyse des besoins

Aerospace

Analyse stratégique

Défense

Développement international