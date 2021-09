Strasbourg-Immobilier.Fr est un cabinet immobilier spécialisé à Strasbourg. Basé au 9 Place Kléber, notre agence combine conseil en gestion de patrimoine et agence immobilière.



Composé d'une équipe pluridisciplinaire, notre cabinet accompagne et conseil notre clientèle dans la réalisation de leur projet immobilier dans l'Eurométropole de Strasbourg.



Notre réseau de professionnels locaux permet de proposer des projets immobilier sur mesure, grâce à la participation de cuisinistes, courtiers, gestionnaires locatifs, architectes, décorateurs ....



Quel que soit le projet immobilier dans l'Eurométropole de Strasbourg, nos équipes répondent aux différentes attentes :

- nos conseillers immobilier estiment les appartements et maisons dans l'Eurométropole de Strasbourg. Ils accompagnent de A à Z les vendeurs jusqu'à la signature notariée.

- nos chasseurs immobilier scrutent le marché immobilier afin d'identifier les logements répondant au cahier des charges. Nos chasseurs déplacent des montagnes pour identifier la perle rare !

- nos consultants immobilier patrimonial conseillent et développent le patrimoine immobilier de nos clients. Selon le projet et la problématique, différentes solutions sont préconisées :

- la défiscalisation immobilière à travers les lois Pinel - Censi Bouvard - Malraux

- la Location Meublée Non Professionnelle

- le démembrement de propriété via l'acquisition de la nue-propriété



Strasbourg-Immobilier.Fr a pour ambition d'accompagner notre clientèle à chaque étape de leur vie : de l'acquisition de sa première résidence principale, aux projets locatifs et à la recherche de résidence secondaire.



