Bonjour, je m'appelle Styvens Wentz, j'ai 28 ans, j'habite a Fourmies, dans la région Haut de France.





Je suis titulaire du Titre professionnel Developpeur Web et Web Mobile depuis 2020.





Pendant ma formation Développeur Web et Web Mobile j'ai appris à :



- Maquetter une application (Axure)

- Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable (HTML, CSS, Bootstrap)

- Développer une interface utilisateur web dynamique (JavaScript, jQuery)

- Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce (PHP, MySQLi, PDO)

- Créer une base de données (phpMyAdmin)

- Développer les composants daccès aux données (CRUD, PHP)

- Développer la partie back-end dune application web ou web mobile (PHP, MySQL)

- Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce





Je suis actuellement en recherche active d'une entreprise pour un contrat en alternance pour le poste de développeur d'application java.





La formation a une durée de deux ans, avec un rythme de quatre jours en entreprise et un jour en formation avec OpenClassrooms.





Je recherche l'entreprise dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe ou n'importe où à distance.





Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante "styvens.wentz@gmail.com" et/ou consulter mon CV.