Suheyla OKSUZ

En poste au sein du SIPPEREC, jévolue dans lunivers de la communication depuis plus de 5 ans. Je suis en charge de différents projets stratégiques dans le cadre du développement de la communication.

Mon expérience professionnelle dans divers secteurs ont renforcé ma curiosité et mont permis dacquérir de solides compétences en communication et en gestion de projet.

Engagée, proactive et organisée, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis et challenges !



#Communication digitale I #Réseaux sociaux I #Communication interne & externe I #Editorial I #Evénementiel I #Communication RH