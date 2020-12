Suleyman SEKMEN

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19



Étant donné les circonstances sanitaires actuelles, nous nous sommes penchés sur le sujet.



Après étude du marché, nous sommes en capacité de vous proposer des masques par boîte de 50 avec 3 plis, jetables, dont nous sommes en mesure de les personnaliser avec votre logo.



NOTRE SOCIÉTÉ S'ENGAGE À FOURNIR LES MASQUES DE SES CLIENTS DESTINÉS À LEURS PERSONNELS GRATUITEMENT PENDANT 12 MOIS.



Informations techniques du produit:



- Contenance d'une boite : 50 Masques jetables



- Poids de la boîte : 175gr



- Dimension de la boîte : 19x10xH9cm



- Marquage selon Directive 93/42/CEE



- Norme en 14683 classe 1 type 2.



- Filtration bactérienne supérieur à 98%



- Prix DDP (rendu votre entrepôt): 3,28 HT



Informations de livraison sur palette filmée:



- Dimensions Palette : 120x80xH190 cm



- Nombre de boîte par carton : 48 boites



- Poids du carton: 9 410 gr



- Dimensions carton : 45 x 55 xH 38 cm



- Nombre de carton par Palette : 20 cartons



- Nombre de boîtes par palette : 960 boites de 50 masques



- Poids de la palette : environ 200 kg



- Camion Complet : 33 palettes x 960 = 31 680 boîtes



- Poids Camion complet : 6 600 kg



Ci-dessous, la présentation du produit et son conditionnement de livraison.



Vous souhaitez avoir plus d'informations merci de me contacter.



Au plaisir de vous lire.



Cordialement,



MILANO SAS



NoTVA :FR12813292620



Directeur Commercial



M.SEKMEN Süleyman



130 Rue de la République Bat. A1



69 120 Vaulx-en-Velin / Lyon / France



+ 33 6 31 81 08 53



Sekmen1951@gmail.com