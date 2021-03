Assistante confirmée en cabinet d'expertise-comptable auprès d'une clientèle internationale, j'occupe un poste de collaboratrice confirmée. Je cherche un poste d'auditrice en cabinet d'expertise-comptable et d'audit . J'ai réalisé une première mission en entreprise, et une seconde en cabinet, assortie d'une opération de fusion.



Mes compétences :

Audit

Normes IFRS

Révision des comptes

Sage

US GAAP