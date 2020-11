Surya Hanisch MILONGO (MILONGO)

Diplômé d'une d'une licence en génie logiciel, au centre de formation en informatique du ciras, j'ai acquis une solide expérience de 2017 - 2020 au sein de la société des postes et télécom du congo (sopéco) , de la cnss congo ,et du cabinet conseil CEAMJ . J'étais notamment en charge du développement d'applications web dans le cadre de la gestions des courrier pour la poste, la gestion des congés pour la cnss et d'une mobile pour le recensement des clients LCDE .



Durant mon parcours professionnel, Mes différentes missions m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation et mon sens du travail en équipe.