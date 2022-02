Surya N. KUMARAN

Il a fait son Master (Sciences et Techniques Nucléaires) à IMT Atlantique (Ecole de Mines de Nantes). Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique, il est entré dans le métier d'enseignant et d'activités de R&D depuis 2018. Ses domaines de recherche incluent la déformation plastique sévère, la microscopie (SEM/TEM/EBSD), les simulations de plasticité cristalline, etc. Il possède de nombreuses expériences internationales, notamment en tant que chercheur doctorant au LEM3, Université de Lorraine, France.