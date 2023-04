Suzanne DANIELCZAK

Professionnelle de la communication depuis plus de 15 ans, j'exerce mon activité dans une société d'assurance. J'ai acquis une expertise en communication interne et externe, communication de crise, multimédia, relations publiques et relations presse, création de newsletters, animation de réseaux de correspondants... J'ai également réalisé le lancement d'un mécénat d'entreprise, au niveau national qui a reçu le prix Top Com d'Or 2000. Avec un vif intérêt pour tout l'univers du web.



J'apprécie le travail en équipe et de coordonner des projets avec des collaborateurs de différentes directions.



A titre personnel, je suis photographe auteur.



Mes compétences :

Communication

Chef de projets

Webmaster

Rédaction

Photographie

Intranet

Intranet 2.0

Communication de crise

Relations Presse

Direction de projet

Web 2.0