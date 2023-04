Suzanne DJEBARI

Plus de 15 ans d'expériences dans les Ressources Humaines et plus particulièrement dans le traitement de la paye me permettent de me présenter en véritable référent en paie et droit social.

De fait mon champ d'intervention est élargi à la gestion administrative du personnel, l'organisation de la formation, l'établissement des plannings, la communication interne, la mise en place de procédures dans des contextes de changement (notamment en cas de filiation, restructuration) mais également au travers de la conduite de projets d'harmonisation. En tant que responsable paie j'ai également contribué à la mise en place du service RH et à son fonctionnement.

Rigoureuse, organisée, je recherche un poste qui me permet d'assurer la globalité de la mission RH.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Paie

Responsable paie