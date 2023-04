Sven BELLET

Fort de mes 7 années d'expérience dans le domaine de la promotion immobilière, j'ai acquis via mon poste de Directeur des Opérations chez BOUYGUES IMMOBILIER, une solide expérience en management. Ce poste requiert une capacité d'analyse et nécessite de prendre un grand nombre de décisions au quotidien, pour piloter avec finesse et anticipation l'activité (financière, commerciale...) d'une structure opérationnelle. Enfin d'un naturel avenant, j'ai toujours à cœur d'entretenir mon réseau pour permettre à l'activité de se développer au mieux.