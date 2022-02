Bonjour,



Merci d'être là. Je suis Dr Swaminath VENKATESWARAN et je travaille en tant que chercheur au laboratoire G-SCOP (UMR CNRS 5272), Grenoble, France.



J'ai obtenu mon doctorat en génie mécanique de l'École Centrale de Nantes, France en 2020. De plus, j'ai également eu une expérience en tant quenseignant en génie mécanique à l'École Centrale de Nantes, France. Actuellement, j'enseigne aux étudiants de Licence, en particulier pour les cours liés au génie industriel et à l'automatisation à Grenoble INP (Grenoble-INP), France.



Mes domaines de recherche/expertise incluent : Conception et analyse de produits, Cinématique des mécanismes, Contrôle des robots, Cobots pour l'économie circulaire, Industrie 4.0.



Pour plus d'informations sur mes travaux et réalisations, n'hésitez pas à visiter les liens ci-dessous:



Google scholar: https://scholar.google.fr/citations?user=SP2ehM8AAAAJ&hl=fr&oi=ao

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Swaminath_Venkateswaran

GitHub: https://github.com/stvt1991



Et nhésitez pas à menvoyer un message pour des discussions professionnelles/scientifiques.



Cordialement

Swaminath