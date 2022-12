Sexologue, sexothérapeute et thérapeute de couple à Lyon / Villeurbanne (métro Charpennes).



J'accompagne les adultes dans leurs questionnements ou leurs difficultés en lien avec la sexualité, quel que soit leur âge, leur genre, leur orientation sexuelle ou leurs pratiques.



Les consultations peuvent se faire en présentiel ou en visio, en individuel ou en couple.



Quand consulter ? La sexualité peut être insatisfaisante à cause de nombreux facteurs qui s'additionnent souvent : fatigue, douleurs, routine, manque de plaisir, stress, conflits, évènements marquants, rapport au corps compliqué, mauvaise estime de soi, univers fantasmatique restreint, maladie, consommation de tabac, alcool ou autres drogues...



Ensemble, nous démêlons tout ça pour mieux comprendre où vous en êtes, quelle sexualité vous souhaitez vivre et ce que vous pourriez changer pour aller dans cette direction.



Pour en savoir plus et prendre rendez-vous : https://www.swan-bargue.fr



Formation

Après des études de sciences humaines et politiques et 7 ans de salariat dans le domaine du numérique, j'ai repris mes études pour devenir sexologue.



- Ecole de Psycho-sexologie de Paris : formation initiale de 3 ans et spécialisation en hypnose, EFT, traumas complexes et traumatisme vicariant

- Ipnosia : Hypnose et douleurs gynécologiques

- Université Lumière Lyon II : licence en psychologie