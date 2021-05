Swann DIETRICH-JOSEPH (SWANN DIETRICH-JOSEPH)

Accepté à l'ENISE Génie Mécanique systèmes innovants et en GMPPA INSA Lyon Génie Mécaniques Procédés et Polymères , je suis en recherche d'une alternance de 36 mois en Génie Mécanique.

Technicien supérieur en conception/réalisation des systèmes automatiques, opérationnel de suite, je ne demande qu'à monter en puissance dans le cadre de la formation d'ingénieur en génie mécanique . Je maîtrise le Logiciel CAO SolidWorks, Excel et les outils de bureautique.

Je suis ouvert desprit, sérieux, rigoureux, dynamique, motivé, autonome, j'aime le travail en équipe pluridisciplinaire pour l'ouverture et la dynamique qu'elle apporte.



Compétences. Bilingue(anglais) CAO (SolidWorks). Suite bureautique Word, Excel, PowerPoint. Permis B