Sylvain BERON

La société Méliotherm vous assiste pour optimiser le fonctionnement de vos installations Sanitaires ou Thermiques, permettant ainsi la Sécurisation de vos installations sanitaires, la réalisation d’Economies d’énergie, l’Amélioration du confort des résidents et l’Aide à la Gestion et la Valorisation de votre Patrimoine.



Afin de vous accompagner toujours plus loin, Méliotherm peut réaliser pour vous l’intégralité des travaux issus des études et diagnostics sous forme de prestations "clés en mains".



L'ensemble des compétences de Méliotherm est mis au service de la qualité de réalisation et de la sécurité.



Mes compétences :

AMO

Audit

C2E

Certificats d'économies d'énergie

Chauffage

Eau glacée

Économies d'énergie

Energie

gestion de patrimoine

Légionelle

Réhabilitation

BAT-SE-103

BAR-SE-104

Pseudomonas

Reseaux caloporteurs

Reseaux sanitaires

Diagnostic technique sanitaire

Equilibrage hydraulique

Equilibrage chauffage

Equilibrage ECS

Maitrise d'Oeuvre (MOE)

Clés en main