Sylvain CLASTRES

Auteur compositeur interprète, j’ai consacré une période de ma vie à l’exercice de mon art, puis afin de pérenniser ma situation j'ai entrepris à 35 ans une reconversion professionnelle.



L’informatique étant un domaine familier (M.A.O) je me suis orienté dans cette direction.

Par le biais de l’AFPA, et après un an de formation, j'ai obtenu mon diplôme (équivalent D.U.T.) de technicien supérieur gestionnaire de ressources informatiques.



Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Bon relationnel

dynamique

Force de proposition

Relationnel

RIGOUREUX

