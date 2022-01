Sylvain COQUET

Le travail en équipe, fédérer les personnes et les idées, font partie de mes qualités premières.

Aucun de nous sait ce que nous savons tous ensemble.

Au cours de ma carrière, j ai développé un véritable sens du client et une culture du résultat.

" la chance n existe pas, elle se provoque "

Ma faculté d adaptation au changement me permet d'être toujours au plus prêt des attentes des clients en phase avec les exigences de la société qui m' emploie.

La société évolue, les modes de consommation et de communication sont en pleine mutation, car il y a deux façons de gérer les difficultés, les modifier ou s'adapter à elles.

Passionné parr le monde du bâtiment, j' ai pu exercé dans les métiers du gros oeuvre, du second oeuvre et à ce jour sur le nouveau défi de demain qui est l isolation thermique par l extérieur.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Développement commercial

Bâtiment

A participe a une formation sur la negociation rai