Sylvain COUVIN

Plus de 15 ans d'experience dont 9 ans en tant que Manager d'équipe commerciale BtoB.



En janvier 2001, j'ai intégré le groupe Seloger.com en tant que commercial junior, puis senior après avoir créé, développé et fidélisé un portefeuille clients de plus de 1300 agences immobilières.



Leur confiance, ma motivation et ma forte implication m'ont permis d'évoluer progressivement au sein de la société et de passer d'une création de poste de Manager d'une équipe de 10 commerciaux conquête en janvier 2006, vers une autre création de poste de Manager d'une équipe de Gestionnaires Grands Comptes en janvier 2010.



De novembre 2014 à fin Mars 2015, j'ai effectué une mission pour la start up MeilleursAgents.com. Membre du comité de pilotage, ma mission a été de créer et de mettre en place la nouvelle offre commerciale médias. J'ai ainsi défini la nouvelle offre médias, créé la nouvelle trame commerciale, recruté et formé les commerciaux. J'ai fait du coaching de proximité afin de les faire monter en compétence et qu'ils maitrisent le nouveau discours médias. Résultat: la visibilité des agences partenaires est multipliée par 4 (cf. ImmoMatin.com).



Féru de nouvelles technologies et d'innovation, j'ai participé à une mission qui était l'ouverture d'une plateforme web IMOXO, qui propose, un nouveau mode de commercialisation performant, dédié aux professionnels de l'immobilier.



J'ai participé à la création d'une nouvelle offre commerciale,en tant que consultant, auprès de la société ArchiDéco (service de Home Staging Virtuel).



J'ai mis en place des accords cadres importants avec de grands réseaux immobiliers afin de consolider le développement de la startup Meero.



Et aujourd'hui, je mets à disposition mon savoir-faire auprès d'une société indépendante.



Missions de mes différentes expériences.



Commerciales :

- Vente d'espaces publicitaires dans un service BtoB

- Élaboration et mise en œuvre des stratégies commerciales, animation d'équipe en vue de la réussite collective et individuelle des objectifs

- Résolution de litiges commerciaux en collaboration avec les services transverses

- Garant de la qualité des services

- Monitoring de l'activité commerciale, mise en place d'outils de monitoring



Managériales :

- Management d'une équipe de 8 à 10 commerciaux

- Animation, coaching de proximité, formation continue, développement des compétences des collaborateurs

- Définition des objectifs et des moyens pour les atteindre

- Évaluation et accompagnement de la performance individuelle

- Entretiens mensuels et entretiens annuels d’évaluation

- Garant de la bonne application de la politique commerciale de la société



Compétences

- Forte culture du résultat

- Leadership, fédérer les équipes

- Autonomie, dynamisme et rigueur

- Excellent relationnel, bonne capacité d’écoute et d’analyse



Mes compétences :

Management

Fidélisation client

Leadership

Direction commerciale

Prospection commerciale

Produit Marketing

Service commercial

B to B

Stratégie