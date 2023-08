Actuellement support technique chez Bouygues Telecom, je mets pleinement mes 20 années d'expérience dans l'exploitation des réseaux télécom au service de mes clients internes et externes.

Aujourd'hui, j'apporte au quotidien mon support à une équipe de 30 techniciens sur la régions nord-est.

Mon cœur de métier est l'exploitation du réseau fixe et mobile tout particulièrement sur sa partie transport Haut Débit, fibre optique et data IP.



Mes compétences :

WDM

IP

Routeurs Nokia

FTTH

DSLAM