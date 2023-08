Sylvain DERREUMAUX

Communicant et entreprenant, j'ai effectué mon parcours étudiant en partie sur Lille, et en partie à Nantes pour obtenir en 1999 une maitrise de communication à Sciences Com (Groupe Audencia).



2 secteurs m'ont passionné : la communication "internet" et l'événementiel.

En 2000, une opportunité chez 404Found! à Paris me décidera à orienter ma carrière vers l'internet.



Après un parcours de salarié en agence interactive chez Internence.com et Altima, j'occupe le poste de responsable internet du Groupe Sarbec.



En 2011, je crée MaKomamoa. Dans cette agence de communication située près de Lille dans le Nord, nous proposons de multiples prestations de communication : Identité & Design / Web & Mobiles / Edition & Documents / Organisation & Events



Mes compétences :

internet

e-commerce

emarketing

web

communication

e-marketing

ecommerce

Chef de projet