Sylvain GALANT

Graphiste, développeur web (HTML5, JavaScript, Php, MySQL), animateur Animate.



Depuis 2012 dans la société EXM Company, entreprise spécialisée dans le domaine de l'e-Learning, je participe a la création de formations en ligne à large diffusion.



Mes missions sont nombreuses et variées :

- Médiatisation de modules,

- Création de chartes graphiques,

- Création d'exercices pédagogiques,

- Développement de runtime,

- Création de voix de synthèse,

- Homologation et optimisation de projets,

- Création d'outils techniques pour aider l'équipe de médiatisation dans sa production,

- Support technique pour les équipes de médiatisation,

- Rédaction de documents techniques.



D'autres missions plus ponctuelles :

- Conception pédagogique,

- Formation en présentiel d'un client étranger (Malaisie) a la maintenance de notre produit (3 jours),

- Mission d'un mois chez le client pour être au plus proche de ses attentes et accélérer le flux de production.

- Formation d'une entreprise partenaire Offshore, à nos méthodes de production.



Polyvalent et curieux, je suis autodidacte dans plusieurs domaines comme la photo où la guitare et pratique la course à pied, l'escalade et la plongée.



Mes compétences :

Logos

Flash

Charte graphique

Illustrator

AS3

PHP

Quark xpress

Graphiste

Référencement

Graphisme

Développement web

JavaScript

MySQL

JQuery

HTML 5

Moodle

Animation 2D

Infographie

Photographie

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom