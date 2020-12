Sylvain GIRAUD

Compétences :



Optique : Conception de systèmes optiques, photométrie, modélisation, mise en forme de faisceau, cavité, diode laser, LED, fibre, détecteur optronique, interférométrie, radiométrie infrarouge, gestion thermique.



Electronique : Traitement et acquisition de signaux, microcontrôleur, asservissement, alimentation.



Informatique : ASAP, Zemax, Oslo, Code V (simulation optique) ; Labview (contrôle d’instruments, automatisation) ; Catia, Solidworks (dessin 3D/CAO, notions en usinage et moulage de pièce) ; Proteus (électronique) ; Matlab (traitement d’image et de signaux) ; C et C++, MS Project.



Gestion de projet : Diagramme de Gantt, pilotage de projet, gestion des ressources.



Réglementaire : normes qualité ISO_9001 et ISO_13485, dispositif médicaux 93/42/CEE, sécurité laser.



Langues : Anglais courant (lu, parlé, écrit ; score TOEIC : 815/990), Espagnol notions.



