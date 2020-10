Sylvain GOUILLART

Bonjour à vous.



Je suis responsable de l'administration des autocoms (type alcatel 4400) sur site du nouveau MINDEF.



Mon poste consiste à installer, maintenir en condition et d'opérer les évolutions sur mon site pour la téléphonie ops. Etant responsable de ma cellule, je gère une équipe de 4 personnes, ainsi que la formation de tout personnels impactés par la téléphonie ops (environs 40 personnes).



Dans le cadre des évolutions sur mon site, j'ai aussi coordonné, au niveau local, les travaux de déploiement et d'évolution avec les industriels et l'entité civil TOIP (établissement passerelle TOIP-RTC, évolution PABX 4400 avec TOIP...)



Maintenant que les travaux sont finis, je souhaite apporter mes compétences dans une institution du Nord de France (LILLE, ARRAS).

Je suis jeune (33ans), formé (stage 4400 et TOIP), expérimenté (10 ans sur télécom et 5 ans sur 4400), dynamique, aimant apprendre et redonner mes compétences, et aime assurer des évolutions de matériels.



Merci de m'avoir prêté de l'attention.