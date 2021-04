Sylvain HANNETON

Je suis Maître de Conférences à l'Université Paris Descartes et directeur adjoint de l'Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris (I3SP)



I3SP : https://i3sp.recherche.parisdescartes.fr/



Mes centres d'intérêt sont l'apprentissage du mouvement, la plasticité sensori-motrice, la modélisation en Neurosciences et le développement de systèmes interactifs.



J'exerce par ailleurs des activités d'expertise scientifique et technique (voir http://hanneton.org/blog/)



Mes compétences :

Musique

Ecriture

Développement informatique

Neurosciences

Programmation

Psychologie

Simulation numérique

Calcul scientifique

Gestion de projet

Laboratoire de Recherche

Recherche clinique

Recherche de financement

Animation 3D

Recherche scientifique