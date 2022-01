Sylvain L'HUBY

Mon parcours en industrie lourde de fabrication puis en société de service logistique fine et VAD m'a permis d'acquérir et renforcer mon expérience en management pluridisciplinaire et conduite de changement, en recherchant la pérennité des résultats avec les équipes dirigées.



J'ai ainsi complété mon parcours technique en étendant mes compétences dans les ressources humaines et relations sociales, la gestion commerciale et le suivi de grands comptes, les achats matières et techniques, la conduite de projets informatiques type GPAO ou ERP, le développement des personnes ou les relations externes au niveau des directions de sociétés.





Mes compétences :

Direction Générale

Vente à distance

Conditionnement

Performance

Réduction des coûts

Supply Chain

Conduite du changement

Management de Transition

Industrie

Lean manufacturing

Amélioration continue