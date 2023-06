Sylvain Lannoy, graphiste et illustrateur basé en région Lilloise (proche de La Bassée). 15 années dexpérience en agence de communication, studio photo et maison dédition mont permis de développer et consolider un panel de compétences dans divers domaines (print, Illustration, photo, vidéo, web...), mais aussi en gestion de projet grâce à mes années dexpérience en tant que Directeur Artistique.

Que vous soyez une société, une start-up ou une agence de communication, jinterviens de manière ponctuelle ou à plus long terme dans lélaboration de vos projets graphiques ou dillustration.



www.sylvainlannoy.com

slannoy.contact@gmail.com