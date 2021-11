Sylvain LAVOGIEZ

Mise à jour : sur LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sylvainlavogiez/



Diplômé d'un Master 2 au Groupe ISA de LILLE, je suis passionné par l'ensemble des problématiques environnementales et par l'aspect pluridisciplinaire quelles comprennent. L'intégralité des formations suivies mont permis d'obtenir la multitude de connaissances nécessaire à leur analyse et à leur compréhension, tout en gardant la fibre généraliste importante.



De plus, la vision professionnelle-opérationnelle de mes formations ma permis de fonder mon « large » projet pro autour de la gestion et valorisation des déchets, l'agriculture, ou encore l'eau et l'assainissement, cela grâce à des stages de longue durée et à des projets étudiants concrets.



Pratiquant de sports d'équipes mais aussi individuels, je me suis attaché à développer les valeurs prônées par ceux-ci, tout en développant des qualités de communication et de dynamise faisant valoir mon savoir-être et mon savoir-faire ; étant conscient que la réussite ne dépend pas seulement des formations et des connaissances. Mon attrait et mon aisance avec l'informatique ne peuvent être qu'un mieux pour ma vie professionnelle future.



Au plaisir déchanger avec vous, Sylvain.



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

ArcGIS

Cartographie SIG

Pléiades+COMFIE

Microsoft Windows