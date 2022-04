Sylvain LAWSON

Monsieur, Madame,



D'une bonne aisance relationnelle et d'une grande ouverture d'esprit, je suis aussi doté d'une grande force de conviction D'une forte autonomie, d'un sens inouï de l'organisation, rigoureux et méthodique, je sais allier la négociation de haut niveau à l'encadrement d'une équipe commerciale tant sur le plan national qu'à l'export.

Persuadé que mes plusieurs années d'expérience de Direction commerciale et marketing sauront vous convaincre pour me permettre de nous entretenir pour plus de précisions sur mon profil.



Dans cette attente, je vous joint un résumé de mon parcourt (CV).



Cordialement,

Sylvain L. LAWSON



Mes compétences :

Direction commercial/ négociation de haut niveau

Gestion et Encadrement d'une équipe commerciale

Marketing Management/ Communication autour du Prod

Consultant en technique export

Sales Assistance

Market Research