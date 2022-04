Sylvain LAYDERNIER

Actuellement étudiant en Génie Électrique et Informatique Industrielle,.

Je suis actuellement en recherche de stage de fin d'étude : période du 4 Avril 2016 au 17 Juin 2016, dans le domaine de l'électrotechnique plus particulièrement celui des énergies renouvelable ou dans le domaine de la maintenance des appareils électrique, qui pourrai ce prolonger en alternance.



J'ai acquis des connaissances en électrotechnique, en automatisme : Schneider Electric, Unity en langage Grafcet, SFC.

J'ai également des connaissances en électronique : conception de cartes électroniques avec Eagle et Perceval, dimensionnement de composants. Enfin, j'ai quelque connaissances Informatique: programmation en C++ et en C# (UModel) avec Visual studio 20013.



Je maîtrise également la suite Microsoft Office de 2007 à 2013.

J'ai pu durant ma première année obtenir en électrotechnique l'habilitation B1V.



2010-2011: Stage d'une semaine en boulangerie pour mieux appréhender le monde du travail.

2011-2014: obtention du Baccalauréat Scientifique option physique-chimie au Lycée Madame de Staël.

2014-2015: Obtention de la première année GEII (Génie Electrique et Informatique Industriel) à L’IUT d'Annecy.

J'ai pu durant cette année crée des projets d’électronique et informatique en binôme, ce qui m’a permis de travailler en groupe et ainsi développer mon sens de l’écoute et développer mes compétences acquises. De plus, ma répartition du travail et le respect du budget et des dates limites à respecter c'est amélioré.



En électronique j'ai pu créer un projet qui consistait à détecter la lumière d'une pièce en câblant des AOP.

En informatique j'ai pu créer un jeu nommé Simon, codé en C grâce au logiciel Visual studio 2008.



