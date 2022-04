Sylvain LAZARO

Diplômé de l'ESC Toulouse et spécialiste en droit de la concurrence, je dirige actuellement la société PINK ME UP, spécialisée dans le domaine du transport de personnes.



J'ai donc pour principal avantage d'avoir :

- une double formation juridique et commerciale,

- un vécu international

- une expérience professionnelle significative au sein du premier constructeur mondial d'automobiles

- une forte volonté d'entreprendre



Pink Me Up propose une solution alternative et complémentaire aux moyens de transport traditionnels en adaptant l'offre aux besoins de sa clientèle.



