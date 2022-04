Sylvain LE BARON

Bonjour,



Passionné par le Génie Civil et le monde de la lumière, je souhaite rejoindre une équipe, un projet, pour pouvoir vivre une aventure, un défi, dans ces domaines.

Après une quinzaine d'années passées à exercer dans la lumière (architectural, décoratif, dynamique, event, vidéo, réseaux,...), à différents niveaux (Saler, Technical Saler, Manager projets et prescription, BE Lighting Designer,...), auprès de grands bâtisseurs, archis, LD, sur des projets de grandes envergures, je souhaite pouvoir intégrer un groupe ambitieux, pour ses projets et actions en France, comme à l’international.

Je suis capable de concevoir un projet sur ces différents aspects (budget, design, technique, réalisation et exploitation), d'assurer la Maîtrise d’œuvre car j'ai déjà dirigé des équipes sur ces critères (Martin Pro, équipes Bouygues Turkménistan, équipes SCG Shanghai, équipes Vinci Rhône-Alpes,...), ainsi que la livraison (réglages et scénographie, inauguration et marketing). Paré et motivé.





Mes compétences :

Management et Stratégie

Conception (Design, technique, financière)