Dynamique, rigoureux et très motivé dans mes activités, à tout juste 40 ans, je cherche à évoluer et compléter mes expériences professionnelles.

Pluridisciplinaire, ayant une grande expérience dans l'encadrement, la sécurité, la formation et le travail en équipe, je suis à même de me déplacer pour un entretien privilégié et vous développer mon parcours et mes connaissances.