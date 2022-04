Sylvain LE FRANCOIS

/!\​ Si vous proposez de la sous-traitance offshore (rédaction/référencement), n'hésitez pas à me rajouter sur skype, on a souvent des besoins de sous-traitance /!\​



/!\​ Si vous êtes une agence et recherchez de la sous-traitance de netlinking n'hésitez pas à nous contacter.



Skype : sylvain.lefran



Notre entreprise Market Consulting LTD a 4 secteurs d'activité principaux :



1) Prestation de netlinking pour des agences (sous-traitance en marque blanche). C'est notre activité principale.



2) Prestation de référencement pour des clients directs



3) Gestion et référencement d'un parc d'une centaine de money sites, qui rapportent grâce à adsense et affiliation.



4) Gestion d'un parc de 200 sites sur toutes les thématiques, qui permet de faire des liens aux moneys sites, aux clients, et de vendre des prestations de netlinking.