Sylvain LEBATTEUX

20 ans d'expérience dans les télécommunications. Compétences :



- Management d'équipe

- Gestion du changement

- Gestion de projets complexes

- Gestion de Contrat

- Déploiement mobile

- Performance et optimisation

- Conception et architecture

- Planification de Réseau radio



Vision d'ensemble : ingénierie, déploiement, optimisation et maintenance



Mes compétences :

U900

Coordination de projet

4G

QOS

Management de projet

Gestion de projets

3G

GPRS

EDGE

UMTS

Coordination

Relationnel

GSM

Gestion de projet

LTE

Management