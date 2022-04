Sylvain LEBLOIS

De formation technique et commerciale, je me suis rapidement orienté vers la vente au sein de la société NET CONCEPT.

Les différents métiers et problématiques auxquels je suis confronté dans la mise en place des sites internet de nos clients me permettent de proposer des solutions Web sur-mesure, pertinente et innovante.

Passionné par l'internet depuis 1999, disposant d'une très bonne culture hi-tech et d'une vision globale du marché de l'internet dans les Pays de la Loire, NET CONCEPT vous propose des solutions Open Source performante.



Mes compétences :

Site internet

Site marchand

Site e commerce

Site dynamique

Site mobile