Sylvain LECAT

Cadre chez Ctn-France, je dépends du service révision qui répond à une demande accrue de pluralité de services de la profession comptable.



Mes missions principales portent sur la révision annuelle des comptes de PME et groupes de PME, français ou filiales de sociétés étrangères.



Notre approche "Full Services" permet également de conseiller nos clients sur des missions variées dont l'assistance sociale, l'assistance juridique, suivi mensuel des indicateurs de gestion et externalisation complètes des problématiques fiscales et comptables de nos clients.



Ouvert sur l’international, j’ai passé l’équivalent canadien du baccalauréat. Cette expérience et une scolarité en Belgique, me permettent de pratiquer l’Anglais de façon courante et le Néerlandais lu, écrit, parlé.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

EXPERT COMPTABLE

Expert comptable stagiaire

Expertise comptable

International

Reporting